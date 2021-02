Κοινωνία

Μετωπική με τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματίες και υλικές ζημιές. Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από μετωπική.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αμαλιάδας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Μαραθιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ένός ΙΧ επιβατηγού φέρεται να έκανε αναστροφή στην εθνική οδό και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο ΙΧ επιβατηγό, στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια, με ένα κοριτσάκι 9,5 ετών.

Στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα προκλήθηκε πυρκαγιά μετά την σύγκρουση και επενέβησαν άμεσα οι πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας άντρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στο πρώτο όχημα και η μητέρα με το κοριτσάκι από το δεύτερο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κοριτσάκι, είχε σπάσει το πρωί το χέρι του και είχε μεταφερθεί από τους γονείς του στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών. Επιστρέφοντας, συνέβη το τροχαίο στο ύψος της Μαραθιάς.

Πηγή: Ilialive