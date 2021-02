Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: Έκτακτα μέτρα σε Αχαΐα και Εύβοια (βίντεο)

Νέα περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Παράταση μέτρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου τίθενται από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, οι περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας -πλην της Σκύρου - λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που έχουν προκύψει, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της COVID-19 στην Ελλάδα.

Παράλληλα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν οι δήμοι Αγίου Νικολάου, Θήρας και Μυκόνου.

Στις περιοχές αυτές, είναι υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν δια ζώσης στους δήμους Θήρας και Μυκόνου, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής).

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής. Σχετικά με την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στις περιοχές αυτές, το μέτρο αυτό αίρεται από αύριο το πρωί, με εξαίρεση τους δήμους Μυκόνου και Θήρας που παραμένουν σε καθεστώς αναστολής οικοδομικών εργασιών.

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στις “κόκκινες” περιοχές δηλαδή, τίθενται από το Σάββατο 13 έως τις 22 Φεβρουαρίου ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο δήμος Καλυμνίων, καθώς και ο δήμος Καρπάθου.

Συγκεκριμένα, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου – “κόκκινο”, βρίσκονται από αύριο έως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, οι εξής περιοχές:

ο δήμος Εορδαίας,

ο δήμος Θηβαίων,

ο δήμος Τανάγρας,

ο δήμος Σπάρτης,

η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου,

ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού,

ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης,

ο δήμος Τεμπών

η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου,

ο δήμος Καλυμνίων και

ο δήμος Καρπάθου.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα δεν παρατείνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, καθώς η επιδημιολογική εικόνα της περιοχής έχει βελτιωθεί. Έτσι, η Λέσβος από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί περνά στο επίπεδο επιτήρησης, στις «κίτρινες», δηλαδή, περιοχές.

Παράταση μέτρων έως 22 Φεβρουαρίου σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων, κατά μία εβδομάδα για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, τα μέτρα που ισχύουν για τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου στο επίπεδο για τις μητροπολιτικές περιοχές, παρατείνονται για ακόμα μία εβδομάδα και έως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, καθώς και στις δύο αυτές περιοχές παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου.

Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις εργαζομένων

Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση των επιστημόνων- αυτοαπασχολούμενων και των δημοσιογράφων, έδωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο κ. Χαρδαλιάς.

Όπως ανέφερε, σχετικά με την μετακίνηση των εργαζομένων οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι, που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή ΝΠΔΔ, (π.χ. Δικηγορικοί Σύλλογοι, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ιατρικοί Σύλλογοι), δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον επιδεικνύουν την σε ισχύ επαγγελματική ταυτότητα του Συλλόγου τους.

Όσον αφορά στη μετακίνηση των δημοσιογράφων για επαγγελματικούς λόγους, αυτή εξακολουθεί να πραγματοποιείται με τον τρόπο που ίσχυε μέχρι τώρα.