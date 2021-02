Κοινωνία

“Έβρεξε” ναρκωτικά στον δρόμο

Καταδίωξη για... κινηματογραφική ταινία. Οδηγός πέταγε τα ναρκωτικά στον δρόμο για να μην συλληθεί.

Καταδίωξη μοτοσικλέτας στην Πάτρα.

Ο οδηγός κρίθηκε ύποπτος και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης άρχισαν να τον καταδιώκουν. Μάλιστα διαπίστωσαν οτι ο οδηγός πέταξε συσκευασία με ναρκωτικά στο δρόμο,

Τελικά οι αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης Πατρών με τη συνδρομή αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν βρήκαν τα ναρκωτικά (51 γραμμάρια) ηρωίνη και συνέλαβαν τον άνδρα.

Πηγή: Tempo24