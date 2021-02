Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παπαευαγγέλου: “Καμπανάκι” για την ενδοοικογενειακή διασπορά

Τι είπε για την επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου στην χώρα. Ποιες περιοχές ανησυχούν του ειδικούς. Ποια είναι η κάλυψη στις κλίνες ΜΕΘ-Covid 19.

Για «σταθερή επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου», έκανε λόγο η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου , ενώ τόνισε πως ο μέσος όρος της εβδομάδας αυξήθηκε από 8,5 σε 11 νέα κρούσματα ανά 11.000 κατοίκους.

Ταυτόχρονα, όπως είπε έχει αυξηθεί και ο αριθμός των διενεργούμενων τεστ που είναι 45.000 τη μέρα. Ο μέσος όρος της θετικότητας αυξήθηκε στα 2,8%. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ την περασμένη βδομάδα είχαμε αύξηση στα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου του κοροναϊού κατά 27%, με ενδιάμεση ηλικία τα 43 έτη.

«Ο πραγματικός αριθμός των φορέων, αν βάλουμε και τους ασυμπτωματικούς είναι μεγαλύτερος από τα 10.000 ενεργά κρούσματα» συνέχισε κι εκτίμησε πως θα επιβαρυνθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας με την αύξηση των κρουσμάτων. Η ίδια τόνισε πως η πληρότητα ΜΕΘ COVID σε όλη την επικράτεια ανέρχεται σε 51%. Στην Αττική το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 83%.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην αύξηση των νέων νοσηλειών που ξεπέρασαν τα 1.900 άτομα με μέσο όρο 200 εισαγωγές κάθε μέρα την τελευταία βδομάδα.

«Εξαιρετικά αυξημένο είναι το επίπεδο συναγερμού στην Χαλκίδα με ένα σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων σε σχέση με τον μέσο όρο της Επικράτειας, που παρασύρει και τον νομό Βοιωτίας με τον οποίο συγκοινωνεί», είπε ακόμη.

Η κ. Παπαευαγγέλου έκρουσε και καμπανάκι ενόψει της κακοκαιρίας «Μήδεια» που έρχεται από το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας πως «ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχός μας». «Αναμένεται περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων τις ημέρες που θα μείνουμε στο σπίτι λόγω της κακοκαιρίας», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε επίσης στην ορθή χρήση μάσκας και σε μελέτη για την διπλή μάσκα για την περαιτέρω μείωση τη διασποράς του ιού. Είπε ότι οι οδηγίες στην Ελλάδα για τη χρήση της μάσκας δεν έχουν αλλάξει και η επιτροπή θα ασχοληθεί με το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή της.