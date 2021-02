Κοινωνία

Lockdown: Τα νέα έντυπα βεβαίωσης κίνησης εργαζομένων

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις των εργαζομένων από τη Δευτέρα. Οι εξαιρέσεις και η μεταβατική περίοδος.

Από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021, θα ισχύουν τα νέα έντυπα “βεβαίωσης κίνησης εργαζομένων” για την εκτέλεση της εργασίας τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται:

σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας τηλεργασίας και νόμιμης άδειας

και οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός μεν ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφετέρου δε από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Για την ομαλή μετάβαση στα νέα έντυπα βεβαίωσης κίνησης του εργαζομένου δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως , μέχρι και τις 17/2/2021 και ώρα 06:00.

, μέχρι και τις 17/2/2021 και ώρα 06:00. Για το διάστημα από τις 15/2/2021 και ώρα 06.00 έως και τις 17/2/2021 και ώρα 05:59, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες-άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.

Η βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου για την εκτέλεση της εργασίας του

Με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” ή από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητά τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Η βεβαίωση κίνησης αυτοαπασχολούμενου (χωρίς εργοδότη) - Ελεύθερου Επαγγελματία - Επιτηδευματία

Τέλος, με νέο έντυπο, μέσω του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”, θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

Η βεβαίωση κίνησης μέλους οργάνου διοίκησης

Το Υπουργείο Εργασίας αποσαφηνίζει ότι τις δύο πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νέου πλαισίου, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζόμενους από τις αρμόδιες αρχές. Από το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου (6 π.μ.), το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.