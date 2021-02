Οικονομία

Άγιος Βαλεντίνος: Ανοικτά τα ανθοπωλεία το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Κατ’ εξαίρεση θα λειτουργήσουν στις “κόκκινες” περιοχές. Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων με είδη δώρων.​