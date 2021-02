Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά στην Ακαδημίας

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο κέντρο της Αθήνας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Ακαδημίας, στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλείσει η κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας.

Πηγή: lawandorder.gr