Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά στην Ακαδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο κέντρο της Αθήνας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Ακαδημίας, στην πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που είχαν προσωρινά αποκλειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Πηγή: lawandorder.gr