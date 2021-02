Κοινωνία

Νεκρός φαντάρος σε τροχαίο

Θρήνος για τον νεαρό στρατιώτη που "έσβησε" στην άσφαλτο.

Την τελευταία του πνοή άφησε την Παρασκευή το απόγευμα ένας 22χρονος στρατιώτης, σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στο δρόμο προς Αμαλιάπολη στον Αλμυρό λίγο πριν τις 6 το απόγευμα.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τον άτυχο 22χρονο ωστόσο να υποκύπτει στα τραύματά του καθ’ οδόν προς το Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Ο 22χρονος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης στο 521 Τάγμα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στον Βόλο.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού.

Πηγή: e-volos