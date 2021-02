Κόσμος

Ιταλία: Νέος πρωθυπουργός ο Μάριο Ντράγκι - Η νέα κυβέρνηση

Στον Πρόεδρο ο Μάρτιο Ντράγκι με τα ονόματα του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα "κλειδιά" και οι εκπλήξεις.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα για να του παρουσιάσει τον κατάλογο των υπουργών του. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης εγκρίθηκε από τον Ματαρέλα και η ορκωμοσία της ορίσθηκε για αύριο στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης του Μάριο Ντράγκι είναι πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής αλλά και τεχνοκράτες.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις κλειδιά, στο υπουργείο Εσωτερικών παραμένει η πρώην νομάρχης Λουτσιάνα Λαμορτζέζε, στο Εξωτερικών το στέλεχος των Πέντε Αστέρων, Λουίτζι Ντι Μάιο. Στο υπουργείο Άμυνας, επικεφαλής θα είναι και πάλι ο κεντροαριστερός υπουργός Λορέντσο Γκουερίνι.

Ο μάνατζερ μεγάλων εταιριών τηλεπικοινωνιών, Βιτόριο Κολάο, αναλαμβάνει το υπουργείο Ψηφιακής Μετάβασης, ενώ από τη Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι, μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφουν στην κυβέρνηση η Μάρα Καρφάνια, (υπουργός υπεύθυνη για τον νότο) και ο Ρενάτο Μπρουνέτα, ως υπουργός Δημόσιας Διοίκησης. Το σημαντικό υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει ο τεχνοκράτης και πρώην υπεύθυνος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Ντανιέλε Φράνκο.

Ο Τζανκάρλο Τζορτζέτι, στέλεχος της Λέγκα, είναι ο νέος υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ ο μάνατζερ αμυντικών βιομηχανιών, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι, είναι ο νέος υπουργός Οικολογικής Μετάβασης.

'Αλλοι δυο τεχνοκράτες επελέγησαν για τα υπουργεία Παιδείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ ο κεντροαριστερός Ντάριο Φραντσεσκίνι παραμένει στο υπουργείο Πολιτισμού, όπως και ο Ρομπέρτο Σπεράντσα (από την Ιταλική Αριστερά) στο υπουργείο Υγείας.

Θετικά τα πρώτα σχόλια των Ιταλών πολιτικών, μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της κυβέρνησης Ντράγκι

Τα πρώτα σχόλια των αρχηγών των ιταλικών πολιτικών κομμάτων, μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης την νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό των Μάριο Ντράγκι, χαρακτηρίζονται από ικανοποίηση και θετικούς τόνους. Το νέο κυβερνητικό σχήμα συνθέτουν 23 υπουργοί, εκ των οποίων 15 είναι πολιτικοί και 8 τεχνοκράτες.

«Πρόκειται για μια ομάδα υψηλού επιπέδου, με ορισμένους νέους υπουργούς εξαιρετικής αξίας. Καλή δουλειά στον πρωθυπουργό Ντράγκι και στους υπουργούς του. Ζήτω η Ιταλία», έγραψε στο Twitter o πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος «Ζωντανή Ιταλία», Ματέο Ρέντσι.

Ο γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Τζινγκαρέτι, πάντα μέσω διαδικτύου, υπογράμμισε: «Εύχομαι καλή δουλειά στην κυβέρνηση Ντράγκι, την οποία θα στηρίξουμε με πεποίθηση και εντιμότητα. Τώρα ξαναρχίζουμε την δυναμική προσπάθειά μας για να μπλοκάρουμε την πανδημία, να προωθήσουμε τις επενδύσεις και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας».

«Θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό, την στήριξη των επιχειρήσεων και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είμαστε περήφανοι και θα αρχίσουμε αμέσως να δουλεύουμε» δήλωσε, τέλος. ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι.

Την ώρα αυτή, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, ο Μάριο Ντράγκι συναντά τους προέδρους της βουλής και της γερουσίας. Φεύγοντας από την γερουσία, ο νέος Ιταλός πρωθυπουργός κατέβασε το παράθυρο του αυτοκινήτου του και απαντώντας σε ένα φωτογράφο που του ευχήθηκε καλή δουλειά, απάντησε: «όλα θα πάνε καλά».

Επιβεβαιώνεται η αρχική πρόβλεψη για ένα «μικτό κυβερνητικό σχήμα», πολιτικών και τεχνοκρατών. Η ψήφος εμπιστοσύνης αναμένεται να δοθεί από τη Γερουσία και τη Βουλή της Ρώμης την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.