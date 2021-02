Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η Ελλάδα έσπασε το φράγμα των 500.000 εμβολιασμών

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, στο οποίο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

«Η Ελλάδα σήμερα έσπασε το φράγμα των 500.000 εμβολιασμών, ενώ οι ρυθμοί εμβολιασμού αυξάνονται διαρκώς. Συνεχίζουμε!».

Με αυτήν την ανάρτησή του στο twitter, o Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την ικανοποίηση της Κυβέρνησης για το ορόσημο των 500.000 εμβολιασμών στην χώρα.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 12, 2021