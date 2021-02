Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο με τις προγραμματικές θέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δόθηκε στη δημοσιότητα εν όψει της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης του Απριλίου.

Το σχέδιο των προγραμματικών του θέσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου, έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για δημόσια κοινωνική διαβούλευση, εν όψει της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης του Απριλίου.

Το σχέδιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος, περιλαμβάνει:

Εισαγωγή

Κοινωνική Συμφωνία για την Πράσινη Μετάβαση

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων - Για ένα καθολικό κοινωνικό κράτος, για την επαναθεμελίωση της παιδείας και του πολιτισμού ως δημόσιων αγαθών

Δημοκρατία - Δικαιώματα

Για μία ισχυρή, δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη

Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα