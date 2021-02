Κόσμος

Ποινή σε εκπρόσωπο του Μπάιντεν για απειλές σε δημοσιογράφο

Τα σεξιστικά σχόλια και τα απειλητικά μηνύματα προς την συντάκτρια, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ένας εκπρόσωπος του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα επειδή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, απείλησε μια δημοσιογράφο και έκανε σεξιστικά σχόλια σε βάρος της.

Ο Τ.Τζ. Ντάκλο, 32 ετών, ήταν μέλος της προεκλογικής ομάδας του Μπάιντεν και στη συνέχεια έγινε αναπληρωτής της Τζεν Ψάκι, της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Θα σας καταστρέψω» φέρεται να είπε ο Ντάκλο σε μια δημοσιογράφο του Politico, την Τάρα Παλμέρι, σύμφωνα με το Vanity Fair που περιγράφει το επεισόδιο.

Η Παλμέρι είχε επικοινωνήσει μαζί του για να τον ρωτήσει για τη σχέση του με μια άλλη δημοσιογράφο, την Αλέξι ΜακΚάμοντ του ιστότοπου Axios και για τα ζητήματα δεοντολογίας που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό το γεγονός.

«Ο Τ.Τζ. Ντάκλο ζήτησε συγγνώμη από τη δημοσιογράφο με την οποία είχε μια θυελλώδη συζήτηση για την προσωπική ζωή του», σχολίασε σήμερα η Ψάκι. «Ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν στο ύψος των προτύπων που έχει θέσει ο πρόεδρος», πρόσθεσε.

Ο Τζο Μπάιντεν, την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, προειδοποίησε δημοσίως την ομάδα του ότι δεν θα ανεχθεί καμία παρεκτροπή, λέγοντας ότι «δεν αστειεύεται» και αναμένει απ’ όσους συνεργάζονται μαζί του να δείχνουν σεβασμό στους συνομιλητές τους, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα τους απολύσει επί τόπου».

Όταν ρωτήθηκε για τη σχετικά ήπια τιμωρία του αναπληρωτή της (διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα), η Ψάκι απάντησε: «Αυτό δεν θα ξαναγίνει. Και δεν θα γίνει ανεκτό από τον Λευκό Οίκο».