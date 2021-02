Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

Σε πολλές χιλιάδες ανήλθαν τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν την Παρασκευή

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 8.354 τις προηγούμενες 24 ώρες, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 2.328.447, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ακόμη, χθες καταγράφηκαν άλλοι 551 θάνατοι λόγω covid-19.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών απο την πανδημία στην χώρα ανέρχεται σε 64.742.