Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστών, όμως…

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του από φωτιά σε μονοκατοικία, στο Αίγιο.

Περίοικοι ειδοποίησαν για την φωτιά στην μονοκατοικία και η κινητοποίηση των πυροσβεστών ήταν άμεση.

Επι τόπου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ρίχτηκαν αμέσως στην μάχη της κατάσβεσης.

Στην διάρκεια της επιχείρησης, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε, δυστυχώς νεκρό, ένα άτομο, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Πληροφορίες απο περιοίκους κάνουν λόγο για έναν 55χρονο, ο οποίος ζούσε μόνος στο σπίτι.