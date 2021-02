Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: Αύξηση στο περιεχόμενο του φιαλιδίου

Η ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας για την αύξηση της ποσότητας σε κάθε φιαλίδιο.

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι υπέβαλε αίτημα σε διάφορες ρυθμιστικές αρχές υγείας παγκοσμίως να της επιτραπεί να αυξήσει κατά 50% το περιεχόμενο στα φιαλίδια των εμβολίων της κατά της covid-19, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού.

“Προκειμένου να βελτιώσει τους πόρους και τη δυνατότητά της να προσφέρει περισσότερες δόσεις (του εμβολίου κατά της covid-19) σε κάθε αγορά, η Moderna πρότεινε να γεμίζει τα φιαλίδια με έως και 15 δόσεις του εμβολίου σε σχέση με 10 τώρα”, επεσήμανε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη δώσει άδεια για την αύξηση κατά 40% του περιεχομένου των φιαλιδίων, σύμφωνα με τη New York Times, η οποία επικαλείται πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Εκπρόσωπος της Moderna διευκρίνισε ότι διεξάγονται συζητήσεις με την FDA και τις αρχές διάφορων χωρών που χρησιμοποιούν το εμβόλιο της εταιρείας κατά της covid-19.

“Κάθε αλλαγή θα υποβληθεί για την τελική έγκριση στις διάφορες ρυθμιστικές αρχές. Η εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής θα χρειαστεί περίπου δύο ή τρεις μήνες”, πρόσθεσε.

Προκειμένου να αυξήσει το περιεχόμενο των φιαλιδίων της, οι γραμμές παραγωγής της Moderna θα πρέπει να αλλάξουν, κάτι για το οποίο θα χρειαστούν λιγότερες από δέκα εβδομάδες, δηλαδή ως το τέλος Απριλίου, επεσήμαναν από την πλευρά της η New York Times.

“Θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός”, σχολίασε στην εφημερίδα ο Μόνσεφ Σλάουι πρώην επικεφαλής σύμβουλος του εμβολιαστικού προγράμματος κατά της covid-19 στις ΗΠΑ, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

“Πιστεύω ότι θα έχει επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα”, πρόσθεσε.

Περισσότερο από το 10% του πληθυσμού των ΗΠΑ έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση ενός εμβολίου κατά της covid-19, σχεδόν οι μισοί από αυτό της Moderna και λίγο περισσότερο από τους μισούς από αυτό των Pfizer/BioNTech.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι δύο αυτές εταιρείες θα προσφέρουν συνολικά 600 εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων τους κατά της covid-19, αρκετές για να εμβολιαστεί το 90% των κατοίκων των ΗΠΑ.