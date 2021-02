Κόσμος

Ρωσία: έκρηξη ισοπέδωσε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Τίποτα δεν έμεινε «όρθιο» μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο σούπερ μάρκετ.

Έκρηξη κατέστρεψε σούπερ μάρκετ σε πόλη της νότιας Ρωσίας. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματικούς, η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, δεν υπήρξε τραυματίας από την έκρηξη.

Ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στο σούπερ μάρκετ την ώρα της έκρηξης, απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια, χωρίς να υποστεί τραύματα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, στο τριώροφο κτήριο στεγάζονταν, εκτός από το σούπερ μάρκετ, πολλά καταστήματα και γραφεία.

Τα τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε ολοσχερώς το σούπερ μάρκετ και προκάλεσε ζημιές σε γειτονικά καταστήματα.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό.