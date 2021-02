Αθλητικά

Αυστραλιανό Όπεν: Στους 16 ο Τσιτσιπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκρίθηκε στην επόμενη φάση ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε εύκολα με 6-4, 6-1, 6-1, τον Σουηδό Μίκαελ Ιμερ, στη Rod Laver Arena, μετά από 1 ώρα κα 34 λεπτά, στη Μελβούρνη και προκρίθηκε, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, στον 4ο γύρο του Australian open.

Ο Ματέο Μπερετίνι, Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο 6) στον 4ο γύρο του Australian Open (φάση των «16»).

Ο 24χρονος Ιταλός (γενημένος στη Ρώμη), μετά από συναρπαστικό αγώνα στη John Cain Arena, πυο είχε διάρκεια 2 ώρες και 59 λεπτά, επικράτησε με 7-6, 7-6,7-6 του Ρώσου Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 20).

Να σημειωθεί ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με πόνους στους κοιλιακούς, γεγονός που τον είχε αναγκάσει πριν, να καλέσει το φυσιοθεραπευτή.

«Ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρά. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη μου», είπε ο Ιταλός τενίστας.

Τσιτσιπάς και Μπερετίνι είχαν συναντηθεί και στον πρώτο γύρο του Australian Open 2019, όπου ο Έλληνας τενίστας είχε νικήσει (6-7,6-4,6-3,7-6).