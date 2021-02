Κοινωνία

Προφυλακίστηκε για βιασμό της κόρης της συντρόφου του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 35χρονος που κατηγορείται και για αποπλάνηση και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη της τακτικής Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Υπηρεσίας, ο 35χρονος που κατηγορείται για βιασμό, αποπλάνηση και κατάχρηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη αλλά και ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη.

Ο 35χρονος κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της ανήλικης από το 2016 και έβλεπε και τα τρία της παιδιά σαν να ήταν δικά του.

Όπως υποστήριξε, η ανήλικη είναι ένα ιδιαίτερο παιδί το οποίο απέναντί του άλλες φορές ήταν επιθετική όταν αυτός προσπαθούσε να τη συμβουλεύσει και άλλες ήρεμη.

Σχετικά με τα επίμαχα περιστατικά, ο 35χρονος κατέθεσε πως κάποιες φορές η 14χρονη προσπάθησε να βάλει το χέρι του στο στήθος της αλλά εκείνος αμέσως την απέτρεψε εξηγώντας της πως ο ίδιος και η μητέρα της είναι σύντροφοι, ενώ μετά από κάθε απόρριψη ήταν ιδιαίτερα επιθετική απέναντί του.

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα ο 35χρονος ανέφερε ότι αποδεικνύουν ότι προσπάθησε να έρθει κοντά της σαν πατέρας και όχι ως σύντροφος, ότι επειδή εκείνη τον έβλεπε αλλιώς, ήθελε σταδιακά να την κάνει να αντιληφθεί ότι αυτό είναι λάθος και ότι την προέτρεπε να σβήνει τα μηνύματα πρωταρχικά για δική της προστασία και ύστερα για τη δική του διότι προσπαθούσε να διορθώσει κάτι που εάν έλεγε στη μητέρα της θα είχε άσχημες εξελίξεις.

Επιπλέον, επεσήμανε πως οι καταθέσεις μητέρας και κόρης έχουν αντιφάσεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι όλη αυτή η υπόθεση είναι μία σκευωρία εναντίον του και αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του αποτελεί η ιατροδικαστική έκθεση. Σχετικά με την κατάθεση της 24χρονης ενώπιον των αρχών με την οποία διατηρούσε στο παρελθόν σχέση, τόνισε πως οι ισχυρισμοί της περί βιασμού είναι ψευδείς και υποβολιμαίοι, θέση που καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ αναφέρει εναντίον του βαρύτατες καταγγελίες για τις οποίες όπως αναφέρει καθοδηγήθηκε να καταθέσει, στο τέλος δηλώνει πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Μάλιστα, επεσήμανε πως διατηρούσαν σχέση για 4 χρόνια οπότε και συζούσαν, ενώ η σχέση τους τελείωσε επειδή η κοπέλα διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση και έκτοτε έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης ενώπιον της κ. Ανακρίτριας Ρόδου τα τελευταία δύο έτη παρατήρησε αλλαγή στη συμπεριφορά της 14χρονης κόρης της και έδειχνε νευρική. Την 6η Φεβρουαρίου 2021 πήρε το κινητό της κόρης της και είδε κρυφά μηνύματα που της είχε στείλει ο 35χρονος και της έλεγε να σβήσει τη συνομιλία τους για να μην την δει κανείς και έχουν πρόβλημα. Τότε η καταγγέλλουσα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έστειλε μηνύματα προσποιούμενη εκείνη και τότε κατάλαβε ότι μεταξύ τους υπήρχε κάτι ερωτικό. Μετά από επιμονή της ίδιας, η 14χρονη ανέφερε στη μητέρα της ότι της έχει αγγίξει το στήθος και ότι έχει προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η μητέρα ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι η εξήγηση που έδωσε ο 35χρονος στην ίδια ήταν ότι μόνη της η ανήλικη 2-3 φορές πήρε το χέρι του και το έβαλε στο στήθος της, χωρίς να της δώσει άλλες πληροφορίες.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο 35χρονος συνελήφθη την 7η Φεβρουαρίου 2021 από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης.

Η μητέρα σε κατάθεσή της ενώπιον των αστυνομικών ανέφερε πως ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με μία 24χρονη σήμερα κοπέλα η οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν με τον 35χρονο όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Όπως κατέθεσε η ίδια η 24χρονη στους αστυνομικούς, γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών και στα 15 της όπως υποστηρίζει αναγκάστηκε να συνάψει σχέση μαζί του διότι της έλεγε ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αυτοκτονήσει. Επιπλέον, καταθέτει πως με άσκηση ψυχολογικής βίας υπέκυψε στις ορέξεις του και ήλθαν σε συνουσία παρά τη θέλησή της.

Στη συνέχεια η συνουσία μεταξύ τους γινόταν χωρίς να το θέλει όμως χωρίς να προβάλλει αντίσταση γιατί φοβόταν. Μάλιστα, αναφέρει ότι όταν ήταν 16 ετών συγκατοίκησαν αρχικά στο σπίτι των γονιών του και μετά έμειναν μόνοι τους.

