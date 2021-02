Πολιτική

Πέτσας: δεν θα χαθούν εμβόλια από την “Μήδεια” – Έρχεται “λύση” για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων

Τι θα γίνει με τα ραντεβού για εμβολιασμό σε περιοχές με έντονη κακοκαιρία. Τι είπε για την τηλεργασία στο Δημόσιο, την ψήφο των απόδημων και τις εκλογές στους ΟΤΑ.

«Έχουμε κάνει συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραχωρησιούχους στις Εθνικές Οδούς ώστε να μην έχουμε προβλήματα από την κακοκαιρία, που αναμένεται από σήμερα να είναι ιδιαίτερα έντονη», είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Παράλληλα, ο Στέλιος Πέτσας έκανε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν περιττές μετακινήσεις και εφόσον μετακινούνται να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα, όπως πχ. οι αντιολισθητικές αλυσίδες, για κυκλοφορία αυτοκινήτων σε περιοχές όπου αναμένεται χιονόπτωση, τονίζοντας ότι «πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν θα είναι μια συνηθισμένη κακοκαιρία».

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς έναντι του κορονοϊού τις ημέρες της κακοκαιρίας, ο κ. Πέτσας είπε ότι «περίπου 50.000 εμβόλια πρέπει να γίνουν τις επόμενες 3-4 ημέρες σε περιοχές όπου αναμένεται να έχουμε πολύ χιόνι. Υπάρχει σχεδιασμός να υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι και οι δίοδοι σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ώστε να γίνει απρόσκοπτα η διαδικασία».

Προσέθεσε ότι «υπάρχει μέριμνα από το Υπ. Υγείας, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα εμβόλιο, με ανασχεδιασμό για τα πρόσωπα που θα εμβολιαστούν εάν δεν μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα κλεισμένα ραντεβού, καθώς και επαναπρογραμματισμό ραντεβού άμεσα για όσους δεν μπορέσουν να μετακινηθούν για να κάνουν το εμβόλιο αυτές τις ημέρες».

Για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, ο κ. Πέτσας είπε ότι υπάρχει επαφή με τους Δήμους σε όλη την χώρα για να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ελάφρυνση για τους επιχειρηματίες, ιδίως της εστίασης, που πλήττονται από την πανδημία, σε ότι αφορά τα τέλη του 2021 και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για μη καταβολή τους το 2020.

Συμπλήρωσε ότι επιχειρείται να υπάρχει ενιαία γραμμή σε όλη την χώρα, καθώς συχνά δεν συμβαδίζουν με την κεντρική κυβερνητική επιλογή οι αποφάσεις πολλών δημοτικών συμβουλίων. Ο Αν. Υπ. Εσωτερικών επεσήμανε ότι η κατεύθυνση είναι να μην επιβαρυνθούν οι άνθρωποι της αγοράς με βάρη που επιφορτίστηκαν λόγω εξωγενών παραγόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται διαγραφή προστίμων και νέα απαλλαγή από την καταβολή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τους επόμενους μήνες.

Για την τηλεργασία στο Δημόσιο

Σε ότι αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο κ. Πέτσας είπε ότι το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 2,5 δις ευρώ και ότι οι διαδικασίες έγκρισης και ένταξης έργων επιταχύνονται στο μέγιστο δυνατό, ώστε να επωφεληθούν το δυνατόν συντομότερα οι ΟΤΑ και οι πολίτες.

«Πρόθεση είναι να αυξηθεί έως το 70% από 50% σήμερα το ποσοστό τηλεργασίας στο Δημόσιο, κάτι που έχει να κάνει και με το πλάνο εργασιών ανά υπηρεσία και φορέα», σημείωσε ο κ. Πέτσας, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί και μια σειρά άλλων μέτρων, προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού τόσο στα γραφεία, όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι η εξυπηρέτηση πολιτών από το Δημόσιο γίνεται μόνο μέσω ραντεβού.

Για τις εκλογές και τον νέο εκλογικό νόμο

«Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2023, όπως και οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023, οι τελευταίες με τον νέο εκλογικό νόμο που έχει τεθεί σε διαβούλευση», ανέφερε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών, συμπληρώνοντας ότι «το ελάχιστο όριο εκλογής στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλιο ορίστηκε στο 3%, ώστε να συμβαδίζει με το ποσοστό για τις εθνικές εκλογές και την είσοδο κομμάτων στην Βουλή. Με τις αλλαγές που γίνονται, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευχέρεια κυβερνησιμότητας στους Δήμους». Ο κ. Πέτσας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι με τον νόμο Σκουρλέτη, θεσπίστηκε ένα μεικτό σύστημα, με διαφορετικά δεδομένα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών, οδηγώντας σε προβλήματα που τώρα επιχειρείται να επιλυθούν.

Αναφορικά με την ψήφο των απόδημων, ο Στέλιος Πέτσας είπε στον ΑΝΤ1 ότι «αποκλείεται να είναι της τάξης των 700.000-800.000 οι απόδημοι Έλληνες που θα έχουν δικαίωμα ψήφου, θα είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός, ο οποίος όμως θα προκύψει μετά τον Μάιο, οπότε και θα ανοίξουν οι σχετικές πλατφόρμες».

Σημείωσε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πρέπει να δίνουν όλοι για μια άλλη κατηγορία νέων εκλογέων, κάνοντας λόγο για «“δεξαμενή” 200.000 ψηφοφόρων, των παιδιών 17-18 ετών, στα οποία πρέπει να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να ασχοληθούν με τα κοινά και όχι να τα αποστρέφονται».