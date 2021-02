Life

Θεοφάνης Μανιφάβας: ο πατέρας του Lamanif στον ΑΝΤ1 για τον εντοπισμό του ράπερ (βίντεο)

Τι λέει, μέσα σε αναφιλητά, για την κατάσταση του νεαρού, που βρέθηκε την νύχτα.

«Δόξα τω Θεώ, το παιδί μου βρέθηκε», είπε με τρεμάμενη φωνή και με αναφιλητά, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Θεοφάνης Μανιφάβας, πατέρας του Λάμπρου Μανιφάβα, γνωστού ως Lamanif, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 8 Φεβρουαρίου, σημαίνοντας συναγερμό στην οικογένεια του και στις Αρχές.

Όπως είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο πατέρας του 24χρονου ράπερ, «μίλησα με τον αδελφό μου, που είναι αστυνομικός και μου είπε μόνο ότι «αυτή την στιγμή το παιδί είναι καλά» και ότι τώρα (σημ: γύρω στις 09:00 του Σαββάτου) δίνει κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα».

«Δεν μου είχε πει τίποτα ότι κάτι τον απασχολεί. Ίσα-ίσα ήταν χαρούμενος και με το τελευταίο του τραγούδι», είπε έντονα συγκινημένος ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος ζει μονίμως στην Γερμανία, μαζί με την μητέρα του παιδιού, που σήμερα φθάνει στην Θεσσαλονίκη.