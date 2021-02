Κοινωνία

Ειδική αγωγή: Φοιτητές “όμηροι” του κορονοϊού δεν μπορούν να πάρουν πτυχίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν «κολλήσει» λίγο πριν από το πτυχίο τους, λόγω της πανδημίας.

Περίπου 200 φοιτητές δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους, επειδή δεν μπορούν να κάνουν πρακτική, λόγω της πανδημίας.

Πρόκειται για μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικής αγωγής, που όπως υπογραμμίζουν μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», είναι τα μόνα σχολεία που λειτουργούν αδιάκοπα.

Αυτό που ζητούν είναι οποιαδήποτε πρακτική, αρκεί να μην αλλάξει το αντικείμενο του πτυχίου τους.

Αναφέρουν, τέλος ότι, πρόκειται για δύο επιπλέον άτομα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, τα οποία τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.