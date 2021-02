Πολιτική

Αντιτρομοκρατική: Συλλήψεις αναρχικών για την παρέμβαση στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη

Σε ποια αναρχική συλλογικότητα, με πλούσια δράση, φέρεται ότι ανήκουν οι συλληφθέντες.

Δύο άτομα που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, συνελήφθησαν απο την Κρατική Ασφάλεια και την Αντιτρομοκρατική για την παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο του Μιλιτάδη Βαρβιτσιώτη, στο Περιστέρι

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), δύο (2) ημεδαποί, οι οποίοι τη προηγουμένη (11 Φεβρουαρίου), συμμετείχαν σε ομάδα ατόμων που προκάλεσε φθορές σε πολιτικό γραφείο και σε κοινοχρήστους χώρους του κτιρίου, όπου στεγάζεται, στο Περιστέρι Αττικής.

Βραδινές ώρες της 11-2-2021, αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα κείμενο με τίτλο "Αναρχική Συλλογικότητα Μασόβκα-Παρέμβαση σε πολιτικό γραφείο", με το οποίο η προαναφερόμενη συλλογικότητα αναλάμβανε την ευθύνη.

Κατά το παρελθόν η ανωτέρω συλλογικότητα έχει προκαλέσει φθορές :

σε κατάστημα στρατιωτικών ειδών στο Χαϊδάρι, τον Φεβρουάριο του 2020,

σε κατάστημα-σούπερ μάρκετ στο Ίλιον, τον Μάιο του 2020,

στο κτίριο του Δημαρχείου Ιλίου, τον Νοέμβριο του 2020,

στην τοιχοποιία του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι, τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ

τον Ιούλιο του 2020 είχε τοποθετήσει μεταλλική κατασκευή έξω από κτίριο πολιτικών γραφείων στην Αθήνα

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση καθώς και παράβαση της Νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Βαρβτιτσιώτης: οι γνωστοί άγνωστοι δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τις κουκούλες

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αφού συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία, τονίζει ότι "οι γνωστοί άγνωστοι να ξέρουν πως δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τις κουκούλες".