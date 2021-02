Παράξενα

Τέντα κατά του κορονοϊού για ασφαλή αγκαλιά (βίντεο)

Η εκδήλωση αγκαλιάς είχε πλήρη αποδοχή και υποστήριξη.

Μία γυναίκα που ζει με Αλτσχάιμερ σε οίκο ευγηρίας, στο Ντένβερ κι έχει σχεδόν ένα χρόνο να αγκαλιάσει τον γιο της, λόγω της πανδημίας.

Η 87χρονη πήρε μια «ιδέα» από κανονικότητα όταν αγκάλιασε τον γιο της στην «τέντα αγκαλιάς» που στήθηκε για το λόγο αυτόν.

Έβαλε τα χέρια της μέσα στα πλαστικά μανίκια και τον αγκάλιασε με το χοντρό πλαστικό διαχωριστικό.

Από την αρχή της πανδημίας εμφανίστηκαν αυτές οι φτιαγμένες από πλαστικό τέντες, για τη «φιλοξενία» αγκαλιών, σε μέρη στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Αγγλία.

Στον οίκο ευγηρίας έχουν εμβολιαστεί όλοι οι φιλοξενούμενοι και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δέχθηκαν να στηθεί η τέντα στον εξωτερικό χώρο, σκοπεύοντας να οργανώσουν κι άλλες εκδηλώσεις αγκαλιάς.

Τα μέλη της Οργάνωσης που στήνουν τις τέντες επίσης το απολαμβάνουν, βλέποντας τη χαρά του κόσμου, περιμένουν όμως πότε θα τις στήσουν για τελευταία φορά…