Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος για διπλή μάσκα: Αυξημένη προστασία - Νέες οδηγίες απο την Επιτροή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ενδεχόμενο να αλλάξει άμεσα η οδηγία από την Επιτροπή των ειδικών. Έντονος προβληματισμός στην ΕΕ λόγω και των μεταλλάξεων.

Θα γίνει αναβάθμιση των οδηγιών για την χρήση μάσκας λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού που έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, τόνισε ο Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.

Ο κ. Γώγος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι είναι βασικό να γίνεται σωστή χρήση των μασκών που ήδη χρησιμοποιούνται και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις υφασμάτινες, που πρέπει να τοποθετούνται καλά στο πρόσωπο, να είναι τριπλής στρώσης και να μην μπαίνει αέρας από το πλάι.

Για την διπλή μάσκα σημείωσε ότι συζητείται η χρήση της σε περιπτώσεις έντονου συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, όπου η πιθανότητα μετάδοσης είναι αυξημένη. Όπως είπε, η διπλή μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εξής: από μέσα η χειρουργική μάσκα μιας χρήσεως και απ’ έξω μια υφασμάτινη. «Αυτό προσφέρει μια επιπλέον 10 με 15% προστασία όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε κλειστούς χώρους», σημείωσε ο κ. Γώγος.

Στο ερώτημα εάν θα γίνει η υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας, ο κ. Γώγος απάντησε ότι πρώτα θα γίνει η σχετική συζήτηση και μετά θα προκύψουν οι αναβαθμισμένες οδηγίες, ανάλογα με την περίπτωση και την πιθανότητα έκθεσης στον ιό. Σχετικές συζητήσεις γίνονται όπως είπε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και ακόμη δεν έχουν αλλάξει ούτε σε εαυτό το επίπεδο οι οδηγίες.

Πηγή: skai.gr