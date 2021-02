Κόσμος

Λευκά τιγράκια πέθαναν από κορονοϊό

Η ανακοίνωση των Αρχών για τα αίτια του θανάτου των δύο μωρών.

Δύο μωρά λευκά τιγράκια πέθαναν σε ζωολογικό πάρκο του Πακιστάν τον προηγούμενο μήνα πιθανόν από covid-19, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Τα τιγράκια, που ήταν 11 εβδομάδων, πέθαναν στον ζωολογικό κήπο της Λαχόρης στις 30 Ιανουαρίου, τέσσερις ημέρες αφού είχαν ξεκινήσει να λαμβάνουν θεραπεία καθώς οι υπεύθυνοι πίστευαν ότι είχαν μολυνθεί από τον ιό της πανλευκοπενίας των αιλουροειδών, μια ασθένεια η οποία είναι συνηθισμένη στο Πακιστάν και επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα των αιλουροειδών.

Όμως μετά τη διενέργεια νεκροψίας βρέθηκε ότι οι πνεύμονες των τίγρεων είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες και ότι υπέφεραν από κάποια μόλυνση, με τους παθολόγους να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πέθαναν από covid-19.

Αν και δεν διενεργήθηκε μοριακό τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού στα δύο ζώα, ο αναπληρωτής διευθυντής του ζωολογικού πάρκου Κίραν Σαλίμ δήλωσε ότι οι αρχές του πάρκου εκτιμούν ότι οι μικρές τίγρεις ήταν θύματα της πανδημίας που έχει σκοτώσει 12.256 ανθρώπους στο Πακιστάν.

“Μετά τον θάνατό τους η διοίκηση του ζωολογικού πάρκου διενήργησε τεστ σε όλους τους εργαζόμενους και έξι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ανάμεσά τους και αυτός που ασχολούταν με τις μικρές τίγρεις”, εξήγησε ο Σαλίμ. “Αυτό ενισχύει τα ευρήματα της νεκροψίας. Τα τιγράκια πιθανόν μολύνθηκαν από τον κορονοϊό από τον εργαζόμενο που ασχολούταν μαζί τους και τα τάιζε”.

Υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ζώων συχνά επικρίνουν τα ζωολογικά πάρκα του Πακιστάν, καταγγέλλοντας ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πεθάνει εκεί λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης.

“Τα δύο τελευταία μικρά, λευκά τιγράκια πέθαναν στο ζωολογικό πάρκο της Λαχόρης και για μία ακόμη φορά ήρθε στο φως η αμέλεια της διοίκησης και των αρχών”, σχολίασε η Ζουφισάν Ανουσάι ιδρύτρια του κέντρου διάσωσης και περίθαλψης ζώων JFK (Justice for Kiki).

“Οι λευκές τίγρεις είναι εξαιρετικά σπάνιες και χρειάζονται ειδικό περιβάλλον για να ζήσουν μια υγιή ζωή. Αν συνεχίσουμε να τις φυλακίζουμε σε ανθυγιεινές συνθήκες χωρίς την παροχή ιατρικής βοήθειας, θα υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά”, πρόσθεσε.

Ο SARS- CoV-2 είναι ένας νέος ιός και ο κόσμος καταρτίζει πρωτόκολλα για τους ανθρώπου, επεσήμανε η Ανουσάι. “Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα ζώα στα pet shop, τα ζωολογικά πάρκα και αλλού”.

Τον Δεκέμβριο δύο καφέ αρκούδες των Ιμαλαΐων μεταφέρθηκαν από το ζωολογικό πάρκο του Ισλαμαμπάντ σε ένα καταφύγιο στην Ιορδανία.

Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε μερικές εβδομάδες αφού ο ελέφαντας Κααβάν, που είχε ονομαστεί “ο πιο μοναχικός ελέφαντα του κόσμου” μεταφέρθηκε σε καταφύγιο στην Καμπότζη, έπειτα από χρόνια προσπαθειών για τη διάσωσή του στις οποίες συμμετείχαν και γνωστές προσωπικότητες, ανάμεσά τους η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σερ.

Στο ζωολογικό πάρκο της Πεσάβαρ αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τέσσερις καμηλοπαρδάλεις πέθαναν το 2020. Επίσης πέρυσι δύο λιοντάρια πέθαναν από ασφυξία στο ζωολογικό πάρκο του Ισλαμαμπάντ, όταν εργαζόμενοι άναψαν φωτιές στα κλουβιά τους.