“Μήδεια”: τσουχτερό κρύο και χιόνια στην βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Ιδιαίτερα χαμηλές οι θερμοκρασίες από το βαρομετρικό χαμηλό με τα έντονα φαινόμενα.

Χιόνι και τσουχτερό κρύο έφερε η κακοκαιρία “Μήδεια”, στη Βόρεια Ελλάδα. Από το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε να χιονίζει σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, στην Βέροια, στην Καβάλα, την Κατερίνη, καθώς και στον Πολύγυρο και άλλες περιοχές της Χαλκιδικής.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Πέτσας, ο κρατικός μηχανισνός και οι υποδομές των ΟΤΑ ειναι σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τα περιπου 50.000 ραντεβού για εμβολιασμό που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την Τρίτη.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται στο κέντρο της πόλης, ενώ νωρίτερα ξεκίνησε στα ορεινά του νομού και συγκεκριμένα σε Χορτιάτη και Ωραιόκαστρο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Ιδιαίτερα χαμηλές είναι η θερμοκρασίες.

Στη Φλώρινα η θερμοκρασία είναι -6 βαθμοί Κελσίου,

στη Βλάστη Κοζάνης και στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν -7,

στην Πτολεμαϊδα και το Αμύνταιο -5,

στο Νευροκόπι -4, στη Νάουσα -2,

στη Νέα Σάντα Κιλκίς -1,

στα Γρεβενά 0,

στα Γιαννιτσά 1.

στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι 2 βαθμοί Κελσίου.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και αναμένεται να κοπάσει η κακοκαιρία, τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αλλά και οι δήμοι.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προμηθευτεί 10.000 τόνους αλάτι, ενώ έχει πάνω από εκατό μηχανήματα έργου σε όλα τα εργοτάξια.

Ογδόντα εκχιονιστικά μηχανήματα της, παντός τύπου είναι σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο ισχυρό κύμα χιονοπτώσεων, που αναμένεται να εκδηλωθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου σε όλη τη δυτική Μακεδονία.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι δήμοι της ανατολικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αντιμετώπιση του νέου κύματος ψύχους

Μέτρα ετοιμότητας με μηχανήματα και αποθέματα σε αλάτι έχουν λάβει και οι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, ώστε σε ενδεχόμενη χιονόπτωση να μην δημιουργηθούν προβλήματα ούτε στους δρόμους για την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά ούτε και στις μετακινήσεις των πολιτών.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης από χθες και μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων λειτουργεί εντός των χώρων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξενώνας φιλοξενίας αστέγων.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και αν χρειαστεί να μετακινηθούν να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου και να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.





