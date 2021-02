Πολιτική

Μαρούσι: Στο Mega Εμβολιαστικό Κέντρο ο Μητσοτάκης

Λίγο πριν από την έναρξη της ταυτόχρονης λειτουργίας δύο μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στην Ηelexpo κι επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός.

Το Mega Εμβολιαστικό Κέντρο (Ηelexpo) στο Μαρούσι επισκέφτηκε το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εδώ καταρχάς να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έχουν εμπλακεί στην επιχείρηση ‘’Ελευθερία’’. Ξεπεράσαμε χθες τους 500.000 εμβολιασμούς, έχουμε κλείσει παραπάνω από ένα εκατομμύριο ραντεβού. Είμαστε απολύτως συνεπείς στη δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει να εμβολιάζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν, ανάλογα με τη ροή εμβολίων πού λαμβάνουμε κάθε εβδομάδα.

Εδώ στο Μαρούσι είχα την ευκαιρία να επιθεωρήσω σήμερα, το πρώτο από τα τέσσερα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία έχουμε οργάνωσει προκειμένου να αυξήσουμε σημαντικά την καθημερινή δυνατότητα εμβολιασμών. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διότι έχουν στελεχώσει το κέντρο αυτό, το οποίο θα λειτουργεί σε πρώτη φάση από τις 8 μέχρι τις 8 με δυνατότητα διεύρυνσης ωραρίου σε ένα χώρο ασφαλή αλλά επιτρέψτε μου να πω και καλαίσθητο.

Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα οι πολίτες να έρχονται, να τυγχάνουν της εξυπηρέτησης που τους αξίζει, να εμβολιάζονται γρήγορα και με ασφάλεια και αυτή η διαδικασία να τρέχει με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς. Η περιπέτεια αυτή θα τελειώσει όταν με το καλό έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό των συμπολιτών μας. Έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε πολύ πει πολλές φορές να επιταχύνουμε τη διαδικασία των εμβολιασμών, έχουμε αποδείξει ότι με συνεργασία, με την απαραίτητη σύμπνοια όλων των κυβερνητικών δομών αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας αυτό το εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα με την ίδια όρεξη, με την ίδια διάθεση, με την ίδια ομαδικότητα, θα συνεχίσουμε και από τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε θέση να υποδεχτούμε τους πρώτους Αθηναίους, εδώ στο mega εμβολιαστικό κέντρο με το όνομα “Προμηθέας”, το οποίο δημιουργήθηκε εδώ στο Μαρούσι. Καλή συνέχεια».

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τρέξαμε τις διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε να μπορέσουμε να προσθέσουμε 396 ακόμα γραμμές, εφόσον η εφοδιαστική αλυσίδα των εμβολίων, μας το επιτρέψει. Ήδη παραδίδουμε τα δύο πρώτα σήμερα, εδώ, στο Μαρούσι και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία τη Δευτέρα σταδιακά μπαίνουν στην προσπάθεια που γίνεται σε όλη τη χώρα για τους εμβολιασμούς. Από τη Δευτέρα χωρίς ταλαιπωρία οι πολίτες και εδώ της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης σιγά-σιγά έχουν τη δυνατότητα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές να μπορέσουν να προχωρήσουν και να προσθέσουμε ακόμα περισσότερες μονάδες και γραμμές εμβολιαστικές, στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σε όλη τη χώρα».

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ανέφερε: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις και σε αυτή την πρόκληση των καιρών μας, στην Πανδημία, μέσω της επιχείρησης ‘’Ελευθερία’’ βρίσκονται ακόμα μία φορά στο πλευρό της κοινωνίας προκειμένου να παρέχουν προσωπικό και τεχνογνωσία προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτήν την λαίλαπα που πλήττει όχι μόνο τη χώρα, αλλά όλο τον κόσμο και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Και αυτό το κάνουμε μέχρι τώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε: «Κλείνουμε περίπου 45 μέρες από τη μέρα που ξεκινήσαμε. Χθες, ξεπεράσαμε τις 500.000 εμβολιασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υγειονομικούς, τις Ένοπλες Δυνάμεις. Βλέπουμε, σήμερα, εδώ, δύο μεγάλους εμβολιαστικούς σταθμούς και θα αυξάνουμε συνεχώς τη δυναμικότητα του συστήματος έτσι ώστε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων να εμβολιάζουμε όσους περισσότερους μπορούμε».

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον Διοικητή του MEGA εμβολιαστικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, Αντισυνταγματάρχη κ. Καρόζη. Κατά τη διάρκειά της σημείωσε:

«Καλημέρα σας από την Αθήνα. Βλέπω είστε και εσείς πανέτοιμοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα ίδιο εμβολιαστικό κέντρο με αυτό το οποίο είχαμε την ευκαιρία να δούμε εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το οποίο και αυτό θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τη Δευτέρα και φυσικά όπως έχουμε δεσμευτεί θα προσθέσουμε δύο ακόμα μεγάλα αντίστοιχα εμβολιαστικά κέντρα στην Αθήνα.

Αν κριθεί απαραίτητο έχουμε τότε τη δυνατότητα να φτιάξουμε και άλλα έτσι ώστε να αυξήσουμε σημαντικά τη δυνατότητα των ημερήσιων εμβολιασμών. Να τονίσω ότι ήδη και σήμερα είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε ημερήσιους εμβολιασμούς αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτή η διαδικασία τρέχει απρόσκοπτα, είναι μία διαδικασία ηλεκτρονική, εμείς ειδοποιούμε τους πολίτες σε αντίθεση με άλλες χώρες δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία και υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τους πολίτες ότι το κράτος τους αντιμετωπίζει με την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει. Και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό καθώς θα προχωράει η επιχείρηση και καθώς θα πρέπει να πείσουμε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ακόμα καχύποπτοι, ότι τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά και όλος ο επαγγελματισμός ο οποίος εκπέμπεται και μέσα από τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, νομίζω ότι κατατείνει ακριβώς αυτό το μήνυμα.

Οπότε να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το οποίο καταλαβαίνω ότι θα επιθεωρήσετε και εντός της ημέρας, καλή αρχή. Τις ευχαριστίες μου παρακαλώ να μεταφέρετε σε όλα τα στελέχη διακλαδικά να το τονίσουμε αυτό, είναι μία διακλαδική επιχείρηση των Ενόπλων Δυνάμεων που δραστηριοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη. Και καλή αρχή».

Ο σταθμός, οι χώροι, το προσωπικό

Ο εμβολιαστικός σταθμός στεγάζεται στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι και σε πλήρη ανάπτυξη θα λειτουργήσουν σε αυτόν, 96 εμβολιαστικά κέντρα. Η δυναμικότητα του μέγα σταθμού στη Helexpo για το Φεβρουάριο είναι 2.400 εμβολιασμοί τη μέρα και σε πλήρη ανάπτυξη είναι 5.760 εμβολιασμοί τη μέρα και 150.000 το μήνα. Η έναρξη του σταθμού θα γίνει τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 με ενεργοποίηση τμήματος του σταθμού 48 εμβολιαστικών κέντρων. Το ωράριο λειτουργίας του θα είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο 08:00 έως 20:00 με δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου. Στην πρώτη φάση τα ραντεβού προγραμματίζονται ανά 15 λεπτά.

Τα 96 εμβολιαστικά κέντρα εκτείνονται σε δύο επίπεδα των 3.000 τ.μ. και στοιχίζονται σε έξι τομείς των οκτώ κυψελών. Υπάρχει διαφορετική είσοδος και διαφορετική έξοδος ενώ για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες υπάρχει διάδρομος για τη μετακίνηση τους στο χώρο. Επίσης, διατίθεται ιατρείο για κλινική εξέταση και χώρος βραχείας νοσηλείας με monitor, καρδιογράφο, μηχάνημα παροχής οξυγόνου και δύο φορεία για περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρακολούθησης των ζωτικών σημείων ή εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Στο χώρο έχουν τοποθετηθεί, επίσης, ειδικές σημάνσεις για την καθοδήγηση των πολιτών στους ειδικούς χώρους (αναμονής, εμβολιασμού, γραμματείας) και για τη διατήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.

Σε λειτουργία και το εμβολιαστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 εκτός από την ενεργοποίηση τμήματος του σταθμού στο Μαρούσι (48 εμβολιαστικά κέντρα) ενεργοποιείται και στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ (24 εμβολιαστικά κέντρα). Η δυναμικότητα εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη για το Φεβρουάριο είναι 1.000 εμβολιασμοί τη μέρα και σε πλήρη ανάπτυξη είναι 6.480 εμβολιασμοί τη μέρα και 160.000 το μήνα. Στην παρούσα φάση το προσωπικό του μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου στο Μαρούσι αποτελείται από περίπου 136 άτομα συνολικά και πιο συγκεκριμένα από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ενώ σημειώνεται πως διάρκεια του ωραρίου θα εναλλάσσεται σε δύο βάρδιες. Τονίζεται δε πως κάθε 8 εμβολιαστικά κέντρα στελεχώνονται από έναν ιατρό, οκτώ νοσηλευτές και δύο διοικητικούς. Για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υπάρχει προσωπικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που θα καλύπτει την εμβολιαστική δράση και στις δυο βάρδιες ενώ το προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης εμβολιασμού και αποθήκευσης στις μονάδες εμβολιασμού, καθώς και για το χειρισμό των tablets και τη λειτουργία της εφαρμογής «COVID-19 - Vaccination».

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του στον εμβολιαστικό σταθμό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

