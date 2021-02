Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μήδεια”: δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα φαινόμενα που εκδηλώνονται σε κάθε περιοχή της χώρας.

Χιόνι και τσουχτερό κρύο έφερε η κακοκαιρία “Μήδεια”, στη Βόρεια Ελλάδα. Από το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε να χιονίζει σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαΐδα, στην Βέροια, στην Καβάλα, την Κατερίνη, καθώς και στον Πολύγυρο και άλλες περιοχές της Χαλκιδικής.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται στο κέντρο της πόλης, ενώ νωρίτερα ξεκίνησε στα ορεινά του νομού και συγκεκριμένα σε Χορτιάτη και Ωραιόκαστρο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Πέτσας, ο κρατικός μηχανισνός και οι υποδομές των ΟΤΑ ειναι σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τα περιπου 50.000 ραντεβού για εμβολιασμό που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την Τρίτη.

Δείτε την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα και αύριο, πατώντας ΕΔΩ