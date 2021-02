Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο AstraZeneca: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε παιδιά

Οι ηλικίες των εθελοντών που συμμετέχουν στην έρευνα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ξεκίνησε για πρώτη φορά έρευνα για να εξετάσει την ασφάλεια και την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών στο εμβόλιο κατά της covid-19 που έχει αναπτύξει με την AstraZeneca, ανακοίνωσε σήμερα.

Η νέα έρευνα έχει στόχο να καθοριστεί αν το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό στα παιδιά ηλικίας 6 με 17 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου. Περίπου 300 εθελοντές θα συμμετάσχουν σε αυτή, ενώ οι πρώτοι εμβολιασμοί αναμένονται αυτό τον μήνα.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά της covid-19 έχει χαρακτηριστεί “το εμβόλιο του κόσμου” διότι είναι πιο φθηνό στην παρασκευή του και πιο εύκολο στη συντήρηση και τη διανομή από κάποια άλλα.

Η AstraZeneca έχει στόχο να παράξει 3 δισεκατομμύρια δόσεις φέτος και σκοπεύει από τον Απρίλιο και μετά να παράγει περισσότερες από 200 εκατομμύρια δόσεις τον μήνα.