H “Μήδεια” και οι πιο σφοδρές χιονοπτώσεις στην Αττική (πίνακας)

Η πρόβλεψη για το νέο κύμα κακοκαιρίας και οι χειρότεροι χονιάδες απο το 1911 στο Λεκανοπέδιο.

'Άρχισε την επέλασή της η κακοκαιρία «Μήδεια», καθώς από τις πρωινές ώρες σήμερα έχουν ξεκινήσει τα έντονα φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν και θα επεκταθούν στα υπόλοιπα τμήματα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό, που σχετίζεται με την πρώτη φάση της κακοκαιρίας, θα πλησιάζει τη χώρα μας.

Κατά την πρώτη φάση της «Μήδειας» το Σαββατοκύριακο αναμένονται:

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια. Ολικός παγετός στη Δυτική Μακεδονία

Βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά και παραθαλάσσια σήμερα. Τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στο Αιγαίο

Πυκνές χιονοπτώσεις σήμερα, αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία σε χαμηλά υψόμετρα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας

Πυκνές χιονοπτώσεις την Κυριακή σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας με πολύ χαμηλά υψόμετρα. Χιονοπτώσεις και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία την Κυριακή και στα κεντρικά.

Χιόνια στην Αθήνα

Με αφορμή της χιονοπτώσεις που θα προκαλέσει η κακοκαιρία «Μήδεια» τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της χώρας μας, πιθανώς και στην πρωτεύουσα, το ΕΑΑ-meteo παρουσίασε έναν πίνακα με τα δέκα σημαντικότερα επεισόδια χιονόπτωσης στην Αθήνα και τις απόλυτες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κατά τα τελευταία 110 χρόνια (όπως μετρήθηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο). Τ

ο σημαντικότερο επεισόδιο χιονόπτωσης σημειώθηκε το Φεβρουάριο του 1911, όταν είχαν πέσει έως ενάμισι μέτρο χιόνι, ενώ η πλειοψηφία των σημαντικότερων επεισοδίων χιονόπτωσης σημειώθηκαν το μήνα Φεβρουάριο. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο σημαντικής χιονόπτωσης στην Αθήνα ήταν στις 17-18 Φεβρουαρίου 2008, όταν είχαν πέσει 20 εκατοστά χιονιού.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στο Θησείο, ήταν οι μείον 5,7 βαθμοί στις 14-15 Φεβρουαρίου 1934, ενώ και στο χιονιά του Φεβρουαρίου του 2008 το θερμόμετρο είχε πέσει στους μείον 5 βαθμούς. Οι μεγαλύτερης διάρκειας χιονοπτώσεις καταγράφηκαν το Φεβρουάριο 1934, Ιανουάριο 1964 και Ιανουάριο 2002 (από 48 ώρες και στις τρεις περιπτώσεις).