Αθλητικά

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για αλλαγές στον αθλητισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου νόμου που προβλέπονται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα και ως τις 26 Φεβρουαρίου, στο σχέδιο νόμου του Υφυπουργείου Αθλητισμού «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Μεταξύ άλλων, το εν λόγω νομοσχέδιο επανακαθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της ΕΕΑ, προχωρά στην κατάργηση της τρίτης επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου (Football League) και στην αυστηροποίηση των όρων συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία (Super League 2), από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ θεσπίζει την απελευθέρωση των ερασιτεχνών αθλητών από τα σωματεία στα οποία ανήκουν, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τις εκλογές στην ΕΠΟ, σε συμμόρφωση με την ολιστική μελέτη των FIFA/UEFA, για τις λέσχες φιλάθλων, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα, ειδικά για φέτος, τροποποίησης των προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τη διοργανώτριας αρχής, με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων.