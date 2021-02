Κόσμος

Ρωσία: Ρεκόρ χιονόπτωσης στη Μόσχα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται ο χιονιάς που σπάει ρεκόρ από το 1973.

Η συνεχιζόμενη χιονόπτωση στη Μόσχα έσπασε κάθε ρεκόρ 24ώρου, καθώς στη ρωσική πρωτεύουσα στις 6 το πρωί σήμερα οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις έφτασαν τα 15 χιλιοστά, σύμφωνα με τον Μιχαήλ Λέους, έναν ειδικό στο μετεωρολογικό κέντρο Fobos της Ρωσίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ, των 7,4 χιλιοστών, είχε καταγραφεί το 1973 και είχε ήδη σπάσει από την Παρασκευή καθώς η Μόσχα σαρώνεται από έναν «Αρμαγεδδώνα» χιονιού.

Στην πόλη, το ύψος του χιονιού έχει ήδη φτάσει τα 40 εκατοστά, όμως είναι απίθανο να σπάσει σήμερα το ρεκόρ 24ώρου του 1956, που ήταν στα 60 εκατοστά.

Οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει 20.000 εργαζόμενους και πάνω από 6.000 μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της βαριάς χιονόπτωσης. Από τις 8 το πρωί παρατηρούνται τεράστια μποτιλιαρίσματα στη Μόσχα, μολονότι συνήθως η κυκλοφορία στην πόλη αυτήν την ώρα είναι περιορισμένη. Γύρω στις 11.00 η ειδική υπηρεσία παρακολούθησης της κυκλοφορίας Yandex «βαθμολογούσε» το μποτιλιάρισμα με 9/10.

Το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας πλήττεται από τον κυκλώνα Φόλκερ, ο ποίος συνοδεύεται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και βαριά χιονόπτωση. Λόγω των καιρικών συνθηκών, περισσότερες από 50 πτήσεις ματαιώθηκαν ή καθυστέρησαν από τα τρία αεροδρόμια της Μόσχας.

Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και αύριο.