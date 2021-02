Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κύπρος: Ευρωπαϊκή πρωτιά στη διενέργεια τεστ

Πρώτο στην ευρωπαϊκή λίστα του ECDC κατατάχθηκε το "νησί της Αφροδίτης"..

Πρώτη ανάμεσα στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Κύπρος, με 25.899 τεστ για την ανίχνευση Covid-19 ανά 100.000 κατοίκους (περίοδος 24 Ιανουαρίου με 7 Φεβρουαρίου), σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC).

Έχοντας ενισχύσει την προσπάθεια που καταβάλλει από την αρχή της πανδημίας για τον έγκαιρο εντοπισμό των θετικών περιστατικών στην κοινότητα, το υπουργείο Υγείας Κύπρου εστιάζει την προσοχή του στην εξέταση τόσο του γενικού πληθυσμού, με έμφαση στους εργαζόμενους, όσο και των πυλών εισόδου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή και προσεκτική άρση των περιοριστικών μέτρων και ακολουθώντας τις συστάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών Οργανισμών, η Κύπρος εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου των εργαζομένων, τόσο πριν την επαναδραστηριοποίησή τους όσο και στη συνέχεια με εβδομαδιαίο έλεγχο. Μέσω συνεχούς επιτήρησης της επιδημιολογικής εικόνας, που επιτυγχάνεται με τη διενέργεια μαζικών ελέγχων, ο στόχος είναι να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης συρροών κρουσμάτων στην κοινότητα και στους εργασιακούς χώρους και η έγκαιρη παρέμβαση εκεί και όπου πιθανόν να προκύψει ανάγκη.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη εντείνεται λόγω των νέων μεταλλάξεων του ιού που ανιχνεύθηκαν στα πλείστα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC) επικεντρώνονται στην εντατικοποίηση των ελέγχων με την αξιοποίηση των μαζικών ελέγχων, την αυστηρή επιτήρηση στις πύλες εισόδου και την ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων.

Στόχος, σύμφωνα με το ECDC, είναι η έγκαιρη ανίχνευση των νέων μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2, τα οποία φαίνεται ότι προκαλούν πιο επιθετική μετάδοση του ιού. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζει το κάθε κράτος σε εθνικό επίπεδο, το ECDC προτείνει την αυστηροποίηση των εργαστηριακών ελέγχων στις πύλες εισόδου, καθώς και την εις βάθος ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων που εντοπίζονται από τα τεστ στην κοινότητα.

Στην Κύπρο, κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής για τη διαχείριση της πανδημίας υπήρξε εξ αρχής η ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων. Έγιναν συνολικά περίπου 73.000 ιχνηλατήσεις επαφών από τις οποίες προέκυψαν 17.408 κρούσματα, δηλαδή το 54% του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων. Την περίοδο αυτή, λόγω επιβάρυνσης που παρατηρείται στην Επαρχία Λεμεσού (περίπου το 60% των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών), αποφασίστηκε όπως γίνεται εις βάθος ιχνηλάτηση των θετικών περιστατικών, με τη διερεύνηση όχι μόνο των πρωτογενών, αλλά και των δευτερογενών.