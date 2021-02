Κοινωνία

Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει

Ο οδηγός του ΚΤΕΛ και οι επιβάλτες λαχτάρησαν, καθώς το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, στην Εθνική Οδό.

Καλά στην υγεία τους είναι οι επιβάτες λεωφορείου των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Μαρτινου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί καθώς όλοι οι επιβάτες και ο οδηγός αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς και μαζί με αυτό οι βαλίτσες και ότι άλλο μετέφεραν στις αποσκευές τους λοι επιβάτες, όπως και δέματα που μετέφερε το λεωφορείο.

Πηγή φωτογραφιών: lamiareport.gr

Οι επιβάτες περιμένουν άλλο λεωφορείο, απο την Λαμία, για να επιβιβαστούν, περιμένοντας στην Εθνική Οδό εν μέσω κακοκαιρίας.

Η φωτιά φαίνεται να οφείλεται σε μηχανική βλάβη.





Πηγή βίντεο: updrones.gr