Παράξενα

Άμστερνταμ: έκαναν πατινάζ σε παγωμένο κανάλι (βίντεο)

Στιγμές χαλαρότητας για τους Ολλανδούς, που απόλαυσαν το λευκό τοπίο.

Δεκάδες κόσμου έκαναν πατινάζ στα παγωμένα κανάλια του Άμστερνταμ, αφού και η Ολλανδία πλήττεται από σφοδρή κακοκαιρία με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες.

Ένα κομμάτι του καναλιού, μεταξύ δύο γεφυρών, αποκλείστηκε και παραδόθηκε στο κοινό.

Περά από το συγκεκριμένο κομμάτι, ο πάγος είναι πολύ λεπτός για να πετύχει το εγχείρημα.

Τα πατίνια είναι βασική συνήθεια των κατοίκων της Ολλανδίας, εκτός του ποδηλάτου.

Έτσι, πλήθος κόσμου έκανε πατινάζ και σε άλλα σημεία της χώρας που έχουν παγώσει, όπως λίμνες.