Γερμανία: Ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα

Με οδηγό τον κορονοϊό και τα αυξημένα κρούσματα ορίζονται οι γερμανικές επισημάνσεις για τα ταξίδια προς τη χώρα μας.

Την επαναφορά των περιφερειών της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας στον κατάλογο με τις «περιοχές κινδύνου» λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και την αφαίρεση από την ίδια λίστα της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από αύριο, 14 Φεβρουαρίου, η ταξιδιωτική επισήμανση που αφορά την Ελλάδα αναφέρει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τα «μη αναγκαία, τουριστικά» ταξίδια προς την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, την Δυτική Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία