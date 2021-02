Πολιτική

Στο εμβολιαστικό κέντρο της ΔΕΘ ο Χαρδαλιάς

Λίγα 24ώρα προτού ξεκινήσει η λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου το επισκέφτηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Ξεκινάει τη Δευτέρα (15/2) τη λειτουργία του το εμβολιαστικό κέντρο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο, στην πλήρη ανάπτυξη του, θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.

Τον κέντρο επισκέφθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επισήμανε ότι το κέντρο θα λειτουργήσει σταδιακά, ανάλογα με τον εφοδιασμό των εμβολίων και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν 24 εμβολιαστικές γραμμές, με 48 γιατρούς.

«Έχουμε προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα που αφορούν το υγειονομικό προσωπικό, που αφορούν τα logistics που αφορούν τα εμβόλια, τρέχουμε καθημερινές προσομοιώσεις, τελειώσαμε τα κατασκευαστικά», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα στάθηκε στη συμβολή του υγειονομικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων.

Για την επιχείρηση «Ελευθερία», σημείωσε ότι είναι ένα στοίχημα καθημερινό για το οποίο «νυχθημερόν δουλεύουνε χιλιάδες άνθρωποι, με μεγάλη υπομονή, με μεγάλη επιμονή και φέρνοντας συνέχεια αποτέλεσμα».

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το εμβόλιο θα ανοίγουνε και άλλες γραμμές έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερους εμβολιασμούς για τους ανθρώπους εδώ της Θεσσαλονίκης», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης τόνισε: «Συνεχίζουμε την άμυνα με τα μέτρα προστασίας, εντείνουμε την αντεπίθεση με τους εμβολιασμούς. Ο μηχανισμός λειτουργεί άψογα. Θα τα καταφέρουμε».

Ο κ. Καλαφάτης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την πολύπλοκη διαδικασία του εμβολιασμού και ιδιαίτερα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για τη σημαντική συμβολή τους.

Το εμβολιαστικό κέντρο θα αναπτυχθεί πλήρως τον Μάρτιο, υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Η δυναμικότητά του θα ξεπερνάει τους 6.000 εμβολιασμούς την ημέρα και τους 150.000 εμβολιασμούς τον μήνα.

Στο κέντρο θα εμβολιάζονται οι ηλικιακές ομάδες από 75 και πάνω. Στην ερώτηση ποιο εμβόλιο θα χορηγείται στο κέντρο, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «οι μεγάλοι σταθμοί θα δέχονται κάποια στιγμή όλων των ειδών τα εμβόλια».

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι σε περίπου 45 ημέρες έχουν γίνει πάνω από 500.000 εμβολιασμοί και το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης πλησιάζει το 5%. Αυτή στη στιγμή, στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 750 εμβολιαστικά κέντρα.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευαν στην επίσκεψη του ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Τάσος Τζήκας, ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.