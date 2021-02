Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός: Νέα ημερομηνία μετά την αναβολή

Πότε θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στις 18 Φεβρουαρίου (15:00) ορίστηκε η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο αγώνας είχε αναβληθεί λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου στις «Ζωσιμάδες».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, ο αναβληθείς αγώνας της 1ης αγωνιστικής της 7ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος 2020-21 ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα - ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, στις 15.00, στο Ε. Σ. Ι. "Οι Ζωσιμάδες".»