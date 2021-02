Πολιτισμός

Αντώνης Καλογιάννης: Συγκίνηση στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Λίγοι συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο ερμηνευτή. Συντετριμμένες η κόρη και η εγγονή του.

Της Αντιγόνης Θάνου

Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή Αντώνη Καλογιάννη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 80 χρόνων, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στους θαυμαστές του.

Συντετριμμένες ήταν η κόρη και η εγγονή του, ενώ στο νεκροταφείο της Καισαριανής, βρέθηκαν λίγοι συγγενείς και φίλοι - λόγω των μέτρων προστασιας για τον κορονοϊό για να τον αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του, Άννα, και ο Γιώργος Λιάνης.

Στη μακρά καριέρα του ο Αντώνης Καλογιάννης τραγούδησε μεταξύ άλλων Μικη Θεοδωράκη, Μάριο Τόκα, Τάκη Μουσαφίρη, Αργύρη Κουνάδη καθώς και -μαζί με τη Βίκυ Μοσχολιού- συμμετείχε στο δίσκο του Δήμου Μούτση «Συνοικισμός Α».