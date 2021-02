Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Περβολαράκης

Το γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram.

O Μιχάλης Περβολαράκης, με ανάρτησή του στο Instagram, έκανε γνωστό ότι διαγνώστηκε με κορονοϊό, στη Νότια Αφρική όπου βρίσκεται για τουρνουά:

«Μετά από 24 ώρες ταξιδιού από την Αυστραλία στη Νότια Αφρική, διαγνώστηκα με κορονοϊό. Είμαι ασυμπτωματικός και θα μείνω σε καραντίνα στο Πότσεφστρουμ. Δεν είμαι άνθρωπος που παραπονιέται αλλά νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για τις συνθήκες που βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο χωρίς τηλεόραση και aircondition (έχει περίπου 30 βαθμούς). Έχουμε κοινή κουζινα (μόνο για ζεστό νερό) και κοινή τουαλέτα και μπάνιο. Επίσης, μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να πληρώσουμε 140€ τη βραδιά, με φαγητό και ιατρική περιποίηση (πίεση αίματος και θερμομέτρηση). Οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και οι αρχές πρέπει να κάνουν κάτι γι’αυτό», έγραψε σε ο Περβολαράκης, που αγωνίστηκε στο πρόσφατο στο ATP Cup , παίζοντας μάλιστα στο διπλό μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.