Κοινωνία

Απίστευτο τροχαίο: Έπεσε από τη γέφυρα της Καλλιρρόης και βγήκε χωρίς γρατζουνιά

Εικόνες - σοκ το βράδυ της Πέμπτης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Οδηγός επιχειρώντας να στρίψει δεξιά στην Καλλιρρόης έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να προσκρούσει, αρχικά, στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στη συνέχεια να καταλήξει, τουμπαρισμένο στο οδόστρωμα, κάτω από τη γέφυρα.

Ως εκ "θαύματος" την ώρα του τροχαίου δεν περνούσε κάποιο όχημα κάτω από τη γέφυρα, αλλά και ο οδηγός του ΙΧ βγήκε αλώβητος απο τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Μάλιστα, όταν έφτασαν επιτόπου οι αστυνομικοί της Τροχαίας Καλλιθέας και του ζήτησαν να μεταφερθεί, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο, αρνήθηκε υποφράφοντας και σχετική δήλωση.

ΠΗΓΗ: notia.gr