Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 1222 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας.

Στην ενημέρωση του Σαββάτου από τον ΕΟΔΥ, για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2021 (ώρα 15:00). Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 1222, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 171466 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.9% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 26, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6103 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 79 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 300 (70.3% άνδρες).

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη). "









Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19):