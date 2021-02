Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Νέοι θάνατοι συμπολιτών μας, που είχαν προσβληθεί από κορονοϊό, καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Το Σάββατο ανακοινώθηκαν 1222 νέα κρούσματα.

Συγκεκριμένα, στην Αττική καταγράφονται 583 νέα περιστατικά του ιού εκ των οποίων, τα 78 στην Ανατολική Αττική, στο κέντρο της Αθήνας τα 178 και 83 στον Πειραιά. Από την άλλη, αύξηση παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκαν 138 νέα κρούσματα του ιού.

Στην Αχαΐα που βρίσκεται πλέον σε νέο καθεστώς lockdown καταγράφηκαν 65 νέα κρούσματα και ακόμα 46 στην Εύβοια.

Από το σύνολο των 1222 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 10 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Η κατανομή των 1212 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.

Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)