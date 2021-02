Κόσμος

Ιταλία: Γκρίνιες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης Ντράγκι

Κυβέρνηση συνασπισμού. Ποιοι κυβερνητικοί εταίροι, και γιατί, εξέφρασαν δυσαρέσκεια.

Ορκίστηκε σήμερα στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο η κυβέρνησης του Μάριο Ντράγκι με αποτέλεσμα τα “κλειδιά” της Ιταλίας να παραδίδονται, με εντυπωσιακά ευρεία συναίνεση, στον τεχνοκράτη πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ.

«Ορκίζομαι ότι θα είμαι πιστός στην αβασίλευτη δημοκρατία, ότι θα σεβαστώ με εντιμότητα το Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου, προς αποκλειστικό συμφέρον του έθνους» είπαν τα μέλη της κυβέρνησης, ενώπιον του Ιταλού προέδρου.

Για πρώτη φορά, λόγω των μέτρων ασφαλείας που επιβάλει η πανδημία του νέου κορονοϊού, στην τελετή δεν παρέστησαν οι συγγενείς των νέων υπουργών, ενώ η διάρκειά της ήταν λίγο μεγαλύτερη απ' ότι συνήθως διότι, το χρυσό στυλό που χρησιμοποίησαν όλοι έπρεπε να απολυμαίνεται.

Την νέα κυβέρνηση συνθέτουν 23 υπουργοί, εκ των οποίων οκτώ είναι μάνατζερ και τεχνοκράτες και 15 στελέχη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Γκρίνια απο Σαλβίνι και “Πέντε Αστέρια”

Ωστόσο, εκφράστηκαν, ήδη, οι πρώτες δυσαρέσκειες και κριτικές. Ο Ματέο Σαλβίνι από την Λέγκα δήλωσε ότι «κάποιος πρέπει να πει στον υπουργό Υγείας ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική» και «το ίδιο πρέπει να γίνει με την υπουργό Εσωτερικών, που έως τώρα εργάσθηκε με τον Κόντε».

Στα “Πέντε Αστέρια” υπάρχει απογοήτευση γιατί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το υπουργείο Περιβαλλοντικής Μετάβασης, που ήταν πρόσφατη έμπνευση του Μπέπε Γκρίλο. Η Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι θα ήθελε υπουργοποίηση του πρώην προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι.

Στο κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, τέλος, θεωρούν αδικία το ότι εξασφάλισαν λιγότερα υπουργεία από τους “Πεντάστερους” .