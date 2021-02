Κοινωνία

“Μήδεια”: Πού χρειάζονται αλυσίδες σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Αναλυτικά τα οδικά δίκτυα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, με το χιόνι και το τσουχτερό κρύο που έφερε η «Μήδεια» από το πρωί του Σαββάτου σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαϊδα, στην Βέροια, στην Καβάλα, την Κατερίνη, καθώς και στον Πολύγυρο και άλλες περιοχές της Χαλκιδικής. Το χιόνι πέφτει πυκνό αυτήν την ώρα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω χιονόπτωσης είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα εξής σημεία:

Στην Ημαθία, από το 87ο έως το 98ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου & 3-5 Πηγάδια, από το 2 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας – Αρκοχωρίου, από το 3 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας – Ροδοχωρίου.

Στο νόμο Πέλλας, στα οδικά δίκτυα προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμάκτσαλαν).

Στην Πιερία, από το 34 έως το 44 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κατερίνης – Ελασσόνας.

Στη Χαλκιδική, από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό και σε όλο το οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής.

Δυτική Μακεδονία

Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Μακεδονία σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Διεύθυνση Αστυνομίας διαμορφώνεται ως εξής:

Από τις 13.00 ώρα του Σαββάτου (13-02-2021) ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας: από το 120,8 χλμ. (Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) έως 181,1 χλμ. (Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Στο νομό Καστοριάς, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων από το 18ο έως 28ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου) και από το 36ο έως 40ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης).

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και υπόλοιπο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Στον νομό Κοζάνης, από τις 13.00 ώρα του Σαββάτου (13-02-2021) ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας: από το 181,1ο χλμ. ΑΚ Ανατολικής Σιάτιστας έως 227,0ο χλμ. ΑΚ Πολυμύλου, από το 0,0 χλμ ΑΚ (Δυτικής Σιάτιστας) έως 17,5 χλμ ΑΚ 02 Αλιάκμονα και από το 51,0 χλμ Εθνικής Οδού Κοζάνης- Λάρισας (όρια με Π.Ε Λάρισας).

Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία Οδό και στον κάθετο άξονα Α-29 Κοζάνης-Καστοριάς διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Στο νομό Φλώρινας, η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Νίκης-Φλώρινας, καθώς και στο Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Μέτρα στη Δυτική Μακεδονία

Από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα όλο το διάστημα εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «hellenicpolice.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Εμβολιασμοί

Επιπλέον, οποιοσδήποτε πολίτης θελήσει να εμβολιαστεί για τον κορονοϊό και χρειαστεί βοήθεια για να μεταβεί σε εμβολιαστικό κέντρο, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε πολίτης χρειαστεί βοήθεια για να μεταβεί σε νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο (π.χ. νεφροπαθείς για αιμοκάθαρση κ.λπ.), μπορεί να καλέσει στο 100, ώστε οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας να συνδράμουν στην ασφαλή μετακίνησή του.