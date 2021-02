Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Πέθανε ο Γιώργος Προκοπίδης

Θλίψη στην τοπική κοινωνία σκόρπισε ο πρόωρος θάνατος του αξιωματούχου.

Έφυγε από τη ζωή ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά, Γιώργος Προκοπίδης, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου, λόγω COVID-19.

Ο δήμαρχος, Ιωάννης Ταχματζίδης, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια του ίδιου και των δημοτικών συμβούλων της παράταξής του. «Η προσφορά του στον Δήμο Λαγκαδά θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων μας», τόνισε ο κ. Ταχματζίδης.