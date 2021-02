Αθλητικά

Εθνική Ανδρών μπάσκετ: Αλλαγές λόγω κορονοϊού στην ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην αποστολή για τη Ρίγα.

Δύο μέλη του σταφ του Προμηθέα Πατρών βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό σήμερα Σάββατο (13/2), αρνητική εξέλιξη που επηρέασε και την εθνική ανδρών, καθώς πέντε παίκτες των Αχαιών είχαν συμπεριληφθεί στην αποστολή για τη Ρίγα, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει τους δύο τελευταίους αγώνες του για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2022. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θανάσης Σκουρτόπουλος υποχρεώθηκε να καλέσει άλλους παίκτες στη θέση αυτών του Προμηθέα, καθώς είχαν έλθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα και βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου θα πρέπει να παραμείνουν σε ολιγοήμερη απομόνωση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των τεστ στο οποίο υποβλήθηκαν σήμερα όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας. Αντί με 14 παίκτες, η εθνική θα ταξιδέψει στη Λετονία με 13, αφού ο Σκουρτόπουλος κάλεσε τέσσερις παίκτες, ενώ οι διεθνείς του Προμηθέα που αποκλείστηκαν είναι πέντε.

Η Εθνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της και στους δύο τελευταίους αγώνες της θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία (20/2, 16:30) και τη Λετονία (22/2, 19:30).

Οι πέντε παίκτες του Προμηθέα που αποκλείστηκαν από την αποστολή της εθνικής είναι οι Γιάννης Αθηναίου, Δημήτρης Αγραβάνης, Γιάννης Αγραβάνης, Χάρης Γιαννόπουλος και Μιχάλης Λούντζης. Στις θέσεις τους κλήθηκαν οι Χρήστος Σαλούστρος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Μωραϊτης και Ζώης Καράμπελας.

Η σχετική ανακοίνωση του Προμηθέα αναφέρει: «Ο Προμηθέας Πάτρας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ενημερώνει οτι δύο μέλη του staff της ομάδας το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 διεγνώσθησαν θετικά στον Covid-19. Οι υπεύθυνοι της ομάδας έχουν ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και ακολουθείται κατα γράμμα το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. για τη διαχείρηση κρουσμάτων».