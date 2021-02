Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Επιβεβλημένη η χρήση διπλής μάσκας σε μέσα μεταφοράς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων μίλησε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την κατάσταση στις ΜΕΘ και την χρήση μάσκας.