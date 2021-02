Πολιτική

Κόντρα Τσίπρα - Ταραντίλη για το Εθνικό Θέατρο

Αφορμή οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις.

Στο θέμα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και κακοποιήσεων, που απασχολεί την κοινή γνώμη, αναφέρθηκε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στρέφοντας τα "πυρά" του προσωπικά προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας αναφέρει: «Γυναίκες και άνδρες εδώ και εβδομάδες σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν δημόσια με θάρρος για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, κακοποιήσεις, ακόμα και για ειδεχθή και ανατριχιαστικά εγκλήματα που έχουν υποστεί. Ξεθάβουν και κάνουν κτήμα όλων τις δικές τους επώδυνες αναμνήσεις. Βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν με ονοματεπώνυμο τους εφιάλτες τους. Αυτούς που μέχρι χθες δεν φαντάζονταν ότι θα μπορούσαν καν να ακουμπήσουν. Γιατί είναι διάσημοι. Γιατί έχουν εξουσία. Γιατί είναι δυνατοί. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε, που όταν κακοποιούσαν τα θύματά τους, δεν τους περνούσε καν από το μυαλό ότι μπορεί να κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες. Ορισμένοι μάλιστα, τυφλωμένοι από την εξουσία της θέσης τους ή τη στενή τους σχέση με την πολιτική εξουσία, συνέχιζαν να συμπεριφέρονται έτσι ακόμη και μετά τις καταγγελίες.

Δεν θα κατηγορήσω ποτέ κανέναν για τη φιλία ή τη στενή συναναστροφή με ανθρώπους, που σήμερα αποκαλύπτεται ότι δεν ήταν ακριβώς αυτοί που η εικόνα τους έδειχνε. Θεωρώ όμως ανήθικο, όταν πια ξέρουμε, να μην παίρνουμε θέση. Να μην στηρίζουμε τους ανθρώπους που βρίσκουν τη δύναμη να μας πουν την αλήθεια τους. Να μην απομακρύνουμε, αν περνάει από το χέρι μας, από θέσεις ευθύνης αυτούς που σήμερα καταγγέλλονται. Και ακόμη χειρότερα, θεωρώ εγκληματικό, στο όνομα της όποιας φιλίας, να επιχειρούμε να τους καλύψουμε».

Ακολούθως ο κ. Τσίπρας στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού για το θέμα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού: «Ο κος Μητσοτάκης δεν οφείλει απλά να πάρει θέση, όπως του ζητούν επισήμως πολλοί από τους καταγγέλλοντες. Ο κος Μητσοτάκης οφείλει και να πάρει θέση αλλά και να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο λόγο η κα Μενδώνη, ενώ γνώριζε, επί δυο εβδομάδες παρείχε πλήρη κάλυψη στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού;

Αν ο λόγος δεν είναι οι εντολές του, τότε οφείλει να ζητήσει αμέσως την παραίτηση της Υπουργού του. Αν όμως ο λόγος είναι ότι ο ίδιος έσπευσε να δώσει λίγο από την κάλυψη της δικής του εξουσίας σε κάποιον που καταγγέλλεται για τόσο απεχθή εγκλήματα, να ξέρει ότι διέπραξε ασυγχώρητο ατόπημα. Αν πιστεύει ότι θα μπορέσει όλο αυτό να το κρύψει κάτω από το χαλί, ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα ξεχαστεί, κάνει τεράστιο λάθος. Ο φόβος πια έσπασε. Και θαρρώ ότι είμαστε ακόμη στην αρχή».



Ταραντίλης: Είναι χυδαίο να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο κακοποιημένων ανθρώπων



«Είναι πραγματικά χυδαίο και συνάμα υποκριτικό να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο κακοποιημένων ανθρώπων απευθύνοντας κατηγορίες για δήθεν κάλυψη καταγγελλόμενων προσώπων», απάντησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης.

«H ελληνική κοινωνία σοκαρισμένη παρακολουθεί τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για κακοποιήσεις, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και για εγκλήματα διαφόρων ειδών. Τα στόματα άνοιξαν και το πέπλο σιωπής, που σκέπαζε επί δεκαετίες σκοτεινές υποθέσεις, έδωσε τη θέση του στο θάρρος και την τόλμη για να έρθουν στο φως όσα έμεναν κρυμμένα» σημειώνει ο κ. Ταραντίλης και προσθέτει:

«Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν υποθέσεις που αποκαλύπτονταν κουκουλώνονταν, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα στα θύματα της κακοποίησης, τα ενθάρρυναν να μιλήσουν και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και εξετάζουν και νομοθετικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα».

Ο κ. Ταραντίλης καταλήγει: «Είναι πραγματικά χυδαίο και συνάμα υποκριτικό να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο κακοποιημένων ανθρώπων απευθύνοντας κατηγορίες για δήθεν κάλυψη καταγγελλόμενων προσώπων. Άλλωστε, η γνωστή υπόθεση με τον Πρεσβευτή της Βενεζουέλας στην Ελλάδα, που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα, είναι πολύ πρόσφατη για να ξεχαστεί. Πρόκειται για ανάρτηση-ντροπή. Όσο επιμένει να μιλά ο κ. Τσίπρας με αυτό τον τρόπο, τόσο εκτίθεται».